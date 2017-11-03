00:37 | Теннис — ATP

Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Париже

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 3-м круге турнира АТР в Париже обыграл уругвайца Пабло Куэваса - 6:3, 6:7, 6:3. В четвертьфинале он встретится с сербом Филипом Краиновичем.

В еще одном поединке американец Джек Сок одержал победу над французом Лукасом Пуйе7:6, 6:3. Он в следующем раунде сразится с испанцем Фернандо Вердаско.

Париж (Франция) 

Турнир ATP Rolex Paris Masters 

Призовой фонд 4 273 775 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Надаль (Испания, 1) - Куэвас (Уругвай) - 6:3, 6:7 (5:7), 6:3

Сок (США, 16) - Пуйе (Франция, 17) - 7:6 (8:6), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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LZ68

Ужасный матч...в погоне за 1-й строчкой дали о себе знать многострадальные колени, есть ли вообще смысл ехать на итоговый, где дед наверняка на изиче выиграет, если проблемы серьезные, то лучше и не ехать и уже готовиться к АО.

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