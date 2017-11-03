Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Париже

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 3-м круге турнира АТР в Париже обыграл уругвайца Пабло Куэваса - 6:3, 6:7, 6:3. В четвертьфинале он встретится с сербом Филипом Краиновичем.

В еще одном поединке американец Джек Сок одержал победу над французом Лукасом Пуйе - 7:6, 6:3. Он в следующем раунде сразится с испанцем Фернандо Вердаско.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Надаль (Испания, 1) - Куэвас (Уругвай) - 6:3, 6:7 (5:7), 6:3

Сок (США, 16) - Пуйе (Франция, 17) - 7:6 (8:6), 6:3