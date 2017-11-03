Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Париже

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 3-м круге турнира АТР в Париже обыграл уругвайца Пабло Куэваса - 6:3, 6:7, 6:3. В четвертьфинале он встретится с сербом Филипом Краиновичем.
В еще одном поединке американец Джек Сок одержал победу над французом Лукасом Пуйе - 7:6, 6:3. Он в следующем раунде сразится с испанцем Фернандо Вердаско.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 4 273 775 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Надаль (Испания, 1) - Куэвас (Уругвай) - 6:3, 6:7 (5:7), 6:3
Сок (США, 16) - Пуйе (Франция, 17) - 7:6 (8:6), 6:3
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LZ68
Ужасный матч...в погоне за 1-й строчкой дали о себе знать многострадальные колени, есть ли вообще смысл ехать на итоговый, где дед наверняка на изиче выиграет, если проблемы серьезные, то лучше и не ехать и уже готовиться к АО.
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