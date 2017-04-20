Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, Тим уступил Гоффену

Испанец Рафаэль Надаль в матче третьего круга турнира в Монте-Карло одержал победу над немцем Александром Зверевым - 6:1, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут.

В другой встрече шестой "сеяный" турнира Доминик Тим уступил бельгийцу Давиду Гоффену (6:7 (4:7), 6:4, 3:6). Их игра продлилась 2 часа 17 минут.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Надаль (Испания, 4) - Зверев А. (Германия, 14) - 6:1, 6:1

Гоффен (Бельгия, 10) - Тим (Австрия, 6) - 7:6 (7:4), 4:6, 6:3