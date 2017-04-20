Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, Тим уступил Гоффену

Испанец Рафаэль Надаль в матче третьего круга турнира в Монте-Карло одержал победу над немцем Александром Зверевым - 6:1, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут.
В другой встрече шестой "сеяный" турнира Доминик Тим уступил бельгийцу Давиду Гоффену (6:7 (4:7), 6:4, 3:6). Их игра продлилась 2 часа 17 минут.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Надаль (Испания, 4) - Зверев А. (Германия, 14) - 6:1, 6:1
Гоффен (Бельгия, 10) - Тим (Австрия, 6) - 7:6 (7:4), 4:6, 6:3
alexzander
Сорри, не с Гоффеном играет
18:23
alexzander
Молодец Рафа!Сегодня просто летал по корту,победы над Давидом!
18:21