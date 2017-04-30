Надаль выиграл турнир в Барселоне

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира ATP в Барселоне. В финале хозяин корта в двух сетах обыграл австрийца Доминика Тима. Для Надаля эта победа стала 10-й в Барселоне в карьере.

Испанец побил собственный рекорд, а также стал первым человеком в истории, которому удавалось побеждать по 10 раз сразу на двух турнирах. Напомним, ранее Надаль в 10-й раз за карьеру выиграл соревнования в Монте-Карло.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 324 905 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Надаль (Испания, 3) – Тим (Австрия, 4) – 6:4, 6:1