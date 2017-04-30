Надаль выиграл турнир в Барселоне

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира ATP в Барселоне. В финале хозяин корта в двух сетах обыграл австрийца Доминика Тима. Для Надаля эта победа стала 10-й в Барселоне в карьере.
Испанец побил собственный рекорд, а также стал первым человеком в истории, которому удавалось побеждать по 10 раз сразу на двух турнирах. Напомним, ранее Надаль в 10-й раз за карьеру выиграл соревнования в Монте-Карло.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 324 905 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Надаль (Испания, 3) – Тим (Австрия, 4) – 6:4, 6:1
Thomas_Boy
Молодец.
19:02
Долго наблюдал за идиотами на эт
лёгкая прогулка на грунте
19:00
alexzander
Молодец Рафа! 71 титул и соперник был неудобный. Защитил 500 очков, что тоже важно.Удачи в Мадриде!!!
18:58