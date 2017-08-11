06:07 | ТЕННИС — ATP

Надаль проиграл 143-й ракетке мира в третьем круге турнира в Монреале

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Испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от канадца Дениса Шаповалова (143-й ракетке мира) в матче третьего круга турнира ATP в Монреале. Также в четвертьфинал вышли француз Адриан Маннарино, немец Александр Зверев и южноафриканец Кевин Андерсон.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 4 662 300 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Шаповалов (Канада) - Надаль (Испания) - 3:6, 6:4, 7:6 (7:4)

Маннарино (Франция) - Чон Хен (Корея) - 6:3, 6:3

Зверев (Германия) - Киргиос (Австралия) - 6:4, 6:3

Андерсон (ЮАР) - Керри (США) - 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/canada/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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marksan

Бней Иегуда_____ А почему большинство нобелевских из штатов поголовно евреи? Ответ известен и описан у Вальтера Скотта в Айвенго! Если хочешь найти деньги, ищи ближайшего еврея!

09:00

marksan

Sakket_____ Вы правильно всё описали! Года полтора-два в Инете мужик из Москвы, работающий в высоких технологиях, опубликовал снимок с корпоратива! Я был ошарашен! Единственный европеец на снимке был сам автор!!! Остальные все были на лицо индусы и жители Юго-Восточной Азии.

08:58

Sakket

Последний Легион,мне кажется это была ирония от egoshin-alex. Бней Иегуда,ну цифры конечно в пользу США,несомненно,но и надо признать,что большую часть ученых они просто переманивают со всего мира работать в их университетах.Поэтому и соответсвенно открытия они делают под звездо-полосатым флагом.Честь им и хвала конечно за то что столько денег вваливают в науку,но воспитывают и рождают великие умы они далеко не в таких количествах,далеко....

08:51

CbIHOK-73

предсказуемо. ни для кого не секрет, что стиль рафы и хард в принципе несовместимы: именно выигрывая хардовые титулы он убил себе ноги. вопрос лишь в том, бережется ли рафа к ю-с-опен или уже вообще не тащит на харде.

08:44

Бней Иегуда

Последний Легион Больше всего нобелевских лауреатов в США - 317.) В СССР - 15, Россия -7.)) Так, цифры для сравнения.))

08:05

Последний Легион

egoshin-alex __ Вот - чистокровный канадец Денис Шаповалов. Он выступает за страну, давшую миру Макларена. _____________________________________________________ Денис Шаповалов - чистокровный Русский, у него оба родителя - Русские. И при чём тут Макларен? Если так рассуждать, то к слову - Россия дала миру наибольшее число самых выдающихся Гениев.

07:37

egoshin-alex

Вот - чистокровный канадец Денис Шаповалов. Он выступает за страну, давшую миру Макларена.

07:08