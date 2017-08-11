Надаль проиграл 143-й ракетке мира в третьем круге турнира в Монреале

Испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от канадца Дениса Шаповалова (143-й ракетке мира) в матче третьего круга турнира ATP в Монреале. Также в четвертьфинал вышли француз Адриан Маннарино, немец Александр Зверев и южноафриканец Кевин Андерсон.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 4 662 300 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Шаповалов (Канада) - Надаль (Испания) - 3:6, 6:4, 7:6 (7:4)

Маннарино (Франция) - Чон Хен (Корея) - 6:3, 6:3

Зверев (Германия) - Киргиос (Австралия) - 6:4, 6:3

Андерсон (ЮАР) - Керри (США) - 6:4, 6:1