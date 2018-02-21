Монфис стартовал с победы на турнире в Рио-де-Жанейро

Француз Гаэль Монфис обыграл аргентинца Орасио Себальоса в матче первого круга турнира в Рио-де-Жанейро – 7:5, 3:6, 7:5. Теперь он поборется за выход в четвертьфинал с хорватом Марином Чиличем.
В другом матче словенец Альяж Бедене оказался сильнее австрийца Андреаса Хайдер-Маурера – 7:5, 6:0.
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Турнир ATP Rio Open presented by Claro
Призовой фонд 1 695 825 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Орасио Себальос (Аргентина) – 7:5, 3:6, 7:5
Альяж Бедене (Словения) – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия) – 7:5, 6:0
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