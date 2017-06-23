Медведев проиграл Димитрову в Лондоне

Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Лондоне. Он уступил в трех сетах Григору Димитрову из Болгарии.

Димитров сыграет с победителем противостояния Томаша Бердыха и Фелисиано Лопеса. В другом полуфинале Жиль Мюллер встретится с Марином Чиличем.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Aegon Championships

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Димитров (Болгария, 6) - МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:3, 3:6, 6:3

Чилич (Хорватия, 4) - Янг (США) - 6:4, 7:5

Мюллер Ж. (Люксембург) - Керри (США) - 6:4, 7:6 (7:5)