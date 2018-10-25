Медведев пробился в третий раунд турнира в Базеле

Вторая ракетка России, полуфиналист "ВТБ Кубка Кремля" Даниил Медведев вышел в третий круг турнира категории "500" в Базеле. В матче второго раунда россиянин, "посеянный" под седьмым номером, переиграл итальянца Андреаса Сеппи - 7:6 (7:5), 6:2. Поединок продолжался 1 час 39 минут.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) - Петер Гоевчик (Германия).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 1 984 420 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 7) - Андреас Сеппи (Италия) - 7:6 (7:5), 6:2