Медведев поднялся на 31 позицию в рейтинге ATP после победы в Сиднее

Сегодня была опубликована обновленная версия рейтинга ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин Даниил Медведев поднялся с 84-го на 53-е место после победы на турнире в Сиднее. Этот титул стал для 21-летнего спортсмена первым в карьере.
Лучшим из россиян является Андрей Рублев, который занимает 32-ю строчку.
Первым в рейтинге по-прежнему идет испанец Рафаэль Надаль. Швейцарец Стэн Вавринка поднялся на 8-ю позицию, американец Джек Сок опустился на 9-ю.
Рейтинг ATP
Положение на 15 января
1 (1*). Надаль (Испания) – 10600 очков,
2 (2). Федерер (Швейцария) – 9605,
3 (3). Димитров (Болгария) – 4990,
4 (4). А. Зверев (Германия) – 4610,
5 (5). Тим (Австрия) – 4060,
6 (6). Чилич (Хорватия) – 3805,
7 (7). Гоффен (Бельгия) – 3775,
8 (9). Вавринка (Швейцария) – 3060,
9 (8). Сок (США) – 2960,
10 (12). Дель Потро (Аргентина) – 2725…
32 (32). РУБЛЕВ (Россия) – 1373…
47 (48). ХАЧАНОВ (Россия) – 1030…
53 (84). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 884…
72 (71). ДОНСКОЙ (Россия) – 710…
90 (91). ЮЖНЫЙ (Россия) – 604…
* – положение в предыдущем рейтинге
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13:05