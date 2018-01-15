Медведев поднялся на 31 позицию в рейтинге ATP после победы в Сиднее

Сегодня была опубликована обновленная версия рейтинга ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин Даниил Медведев поднялся с 84-го на 53-е место после победы на турнире в Сиднее. Этот титул стал для 21-летнего спортсмена первым в карьере.

Лучшим из россиян является Андрей Рублев, который занимает 32-ю строчку.

Первым в рейтинге по-прежнему идет испанец Рафаэль Надаль. Швейцарец Стэн Вавринка поднялся на 8-ю позицию, американец Джек Сок опустился на 9-ю.

Рейтинг ATP

Положение на 15 января

1 (1*). Надаль (Испания) – 10600 очков,

2 (2). Федерер (Швейцария) – 9605,

3 (3). Димитров (Болгария) – 4990,

4 (4). А. Зверев (Германия) – 4610,

5 (5). Тим (Австрия) – 4060,

6 (6). Чилич (Хорватия) – 3805,

7 (7). Гоффен (Бельгия) – 3775,

8 (9). Вавринка (Швейцария) – 3060,

9 (8). Сок (США) – 2960,

10 (12). Дель Потро (Аргентина) – 2725…

32 (32). РУБЛЕВ (Россия) – 1373…

47 (48). ХАЧАНОВ (Россия) – 1030…

53 (84). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 884…

72 (71). ДОНСКОЙ (Россия) – 710…

90 (91). ЮЖНЫЙ (Россия) – 604…

* – положение в предыдущем рейтинге