17:55 | Теннис — ATP

Медведев победил первого "сеяного" "ВТБ Кубка Кремля" Карреньо Бусту


Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля". В матче второго круга он обыграл первого "сеяного" испанца Пабло Карреньо Бусту. Его соперником станет Мирза Башич из Боснии и Герцеговины. Медведев - последний представитель России в мужском одиночном разряде турнира.

Москва (Россия) 

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля 

Призовой фонд 877 580 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

МЕДВЕДЕВ (Россия) - Карреньо Буста (Испания, 1) - 6:3, 6:3

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http://tennis.sport-express.ru/atp/kremlincup/2017/

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