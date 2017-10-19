Медведев победил первого "сеяного" "ВТБ Кубка Кремля" Карреньо Бусту

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля". В матче второго круга он обыграл первого "сеяного" испанца Пабло Карреньо Бусту. Его соперником станет Мирза Башич из Боснии и Герцеговины. Медведев - последний представитель России в мужском одиночном разряде турнира.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 877 580 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
МЕДВЕДЕВ (Россия) - Карреньо Буста (Испания, 1) - 6:3, 6:3
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