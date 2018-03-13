Медведев не сумел победить Карреньо-Бусту в Калифорнии

Россиянин Даниил Медведев не сумел выйти в четвертый круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:1, 7:5 его переиграл испанец Пабло Карреньо-Буста. Испанец выполнил шесть эйсов и четыре раза взял чужую подачу. В четвертом раунде Карреньо-Буста встретится с Николасом Киккером или Кевином Андерсоном.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) – Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 6:1, 7:5.