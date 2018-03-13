02:58 | Теннис — ATP

Медведев не сумел победить Карреньо-Бусту в Калифорнии


Россиянин Даниил Медведев не сумел выйти в четвертый круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:1, 7:5 его переиграл испанец Пабло Карреньо-Буста. Испанец выполнил шесть эйсов и четыре раза взял чужую подачу. В четвертом раунде Карреньо-Буста встретится с Николасом Киккером или Кевином Андерсоном.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) – Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 6:1, 7:5. 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/indianwells/2018/

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