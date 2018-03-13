Медведев не сумел победить Карреньо-Бусту в Калифорнии

Россиянин Даниил Медведев не сумел выйти в четвертый круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:1, 7:5 его переиграл испанец Пабло Карреньо-Буста. Испанец выполнил шесть эйсов и четыре раза взял чужую подачу. В четвертом раунде Карреньо-Буста встретится с Николасом Киккером или Кевином Андерсоном.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) – Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 6:1, 7:5.
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