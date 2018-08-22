Майер проиграл Эдмунду во втором круге турнира в Уинстон-Салеме

Британец Кайл Эдмунд переиграл аргентинца Леонардо Майера во втором круге турнира в Уинстон-Салеме. Также в третий круг вышли немец Доминик Кепфер и кореец Чон Хен. Другие сегодняшние матчи были прерваны и перенесены из-за непогоды.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 691 415 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Кепфер (Германия) - Теннис Сандгрен (США) - 6:2, 7:6 (7:5)

Чон Хен (Корея) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - 7:6 (7:4), 6:2

Кайл Эдмунд (Великобритания) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:3, 6:3