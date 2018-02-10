Мартин вышел в полуфинал турнира в Кито

Словак Андрей Мартин вышел в полуфинала турнира в Кито. Со счетом 6:3, 6:4 он победил француза Корантена Муте. Матч длился 2 часа 1 минуту.

Ни один из теннисистов не выполнил подачу навылет. У Мартина две двойные ошибки, у Муте – 8. Словак реализовал пять брейк-пойнтов из 15, а его соперник – три из 11. В полуфинале Мартин встретится с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

Кито (Эквадор)

Турнир ATP Ecuador Open

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Мартин (Словакия, Q) - Корантен Муте (Франция, WC) - 6:3, 6:4