Мартин вышел в полуфинал турнира в Кито

Словак Андрей Мартин вышел в полуфинала турнира в Кито. Со счетом 6:3, 6:4 он победил француза Корантена Муте. Матч длился 2 часа 1 минуту.
Ни один из теннисистов не выполнил подачу навылет. У Мартина две двойные ошибки, у Муте – 8. Словак реализовал пять брейк-пойнтов из 15, а его соперник – три из 11. В полуфинале Мартин встретится с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.
Кито (Эквадор)
Турнир ATP Ecuador Open
Призовой фонд 501 345 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Мартин (Словакия, Q) - Корантен Муте (Франция, WC) - 6:3, 6:4
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