Маррэй вылетел с турнира в Монте-Карло

Британец Энди Маррэй в трех сетах уступил испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу в третьем круге турнира ATP в Монте-Карло. В четвертьфинале Рамос-Виньолас встретится с хорватом Марином Чиличем.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Рамос-Виньолас (Испания, 15) – Маррэй (Великобритания, 1) – 2:6, 6:2, 7:5
Пуйе (Франция, 11) – Маннарино (Франция, Q) – 3:0 отказ 2-го игрока
alexzander
shpasic Не надо добивать СМОКу, вчера итак удар был, ниже так сказать.........пояса)))
15:56
БигБосс
Закат
15:35
shpasic
ну шо, эра Маррея в разгаре?)) очередной декласс Андрюшки))
15:22