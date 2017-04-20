Маррэй вылетел с турнира в Монте-Карло

Британец Энди Маррэй в трех сетах уступил испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу в третьем круге турнира ATP в Монте-Карло. В четвертьфинале Рамос-Виньолас встретится с хорватом Марином Чиличем.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Рамос-Виньолас (Испания, 15) – Маррэй (Великобритания, 1) – 2:6, 6:2, 7:5

Пуйе (Франция, 11) – Маннарино (Франция, Q) – 3:0 отказ 2-го игрока