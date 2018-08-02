Маррэй обыграл Эдмунда во втором круге турнира в Вашингтоне

В матче второго круга турнира в Вашингтоне британец Энди Маррэй обыграл соотечественника Кайла Эдмунда со счетом 7:6 (7:4), 1:6, 6:4. Также в следующий раунд вышли Давид Гоффен, Кеи Нишикори, Чон Хен и Лукас Пуйе.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 890 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кеи Нишикори (Япония, 7) – Дональд Янг (США, Q) – 6:3, 6:4

Давид Гоффен (Бельгия, 3) – Пьер-Юге Эрбер (Франция) – 6:2, 1:6, 7:6 (7:5)

Чон Хен (Корея, 8) – Маркос Багдатис (Кипр) – 6:7 (2:7), 6:4, 6:3

Лукас Пуйе (Франция, 6) – Венсан Мийо (Франция, Q) – 6:7 (2:7), 6:4, 3:0 отказ 2-го игрока

Энди Маррэй (Великобритания) – Кайл Эдмунд (Великобритания, 4) – 7:6 (7:4), 1:6, 6:4

Стефанос Циципас (Греция, 10) – Джаред Дональдсон (США) – 3:6, 6:3, 7:5