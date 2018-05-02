Маррэй, Хачанов и Медведев выступят на турнире в Хертогенбосе

Организаторы турнира Libema Open, который пройдет в голландском Хертогенбосе с 11 по 17 июня, опубликовали состав участников. В мужской части соревнований самой видной фигурой является экс-первая ракетка мира Энди Маррэй. Британец не играет с Уимблдона-2017 из-за травмы бедра и опустился в рейтинге ATP на 39-е место. Этот турнир должен стать для него первым после длительного перерыва.

Кроме Маррэя, в заявочный лист вошли россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев, французы Ришар Гаске и Адриан Маннарино, серб Филипп Крайинович, Жиль Мюллер из Люксембурга и испанец Фернандо Вердаско. В женской части турнира выступит россиянка Наталья Вихлянцева, которая год назад дошла в Хертогенбосе до финала, где уступила Анетт Контавейт. Эстонка также значится в числе участниц Libema Open и будет защищать титул. Также в заявке – американка Коко Вандевэй, бельгийка Элисе Мертенс, голландка Кики Бертенс, Арина Соболенко и Александра Саснович из Белоруссии и Белинда Бенчич из Швейцарии.