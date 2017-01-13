14:44 | ТЕННИС — ATP

Кузнецов уступил Эвансу и не вышел в финал турнира в Сиднее

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Российский теннисист Андрей Кузнецов в полуфинале турнира в Сиднее в трех партиях уступил британцу Дэниэлу Эвансу - 2:6, 6:3, 3:6. Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Отметим, что 26-летний британец впервые в карьере вышел в финал турнира ATP. Его соперником станет представитель Люксембурга Жиль Мюллер.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Apia International Sydney

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Эванс Д. (Великобритания) - КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - 6:2, 3:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/sydney/2017

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