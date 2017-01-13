Кузнецов уступил Эвансу и не вышел в финал турнира в Сиднее

Российский теннисист Андрей Кузнецов в полуфинале турнира в Сиднее в трех партиях уступил британцу Дэниэлу Эвансу - 2:6, 6:3, 3:6. Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Отметим, что 26-летний британец впервые в карьере вышел в финал турнира ATP. Его соперником станет представитель Люксембурга Жиль Мюллер.
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Apia International Sydney
Призовой фонд 437 380 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Эванс Д. (Великобритания) - КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - 6:2, 3:6, 6:3