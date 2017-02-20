Кравчук потерял десять позиций в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов сохранил 48-е место в обновленном рейтинге ATP. Он остается лучшим среди россиян. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP

Положение на 20 февраля

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 11 540

2 (2). Джокович (Сербия) – 9825

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5695

4 (4). Раонич (Канада) – 4930

5 (5). Нишикори (Япония) – 4730

6 (6). Надаль (Испания) – 4115

7 (7). Чилич (Хорватия) – 3410

8 (8). Тим (Австрия) – 3375

9 (9). Федерер (Швейцария) – 3260

10 (11). Гоффен (Бельгия) – 3245...

48 (48). ХАЧАНОВ (Россия) – 904...

61 (54). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 790...

64 (60). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 779...

87 (87). ЮЖНЫЙ (Россия) – 631...

95 (85). КРАВЧУК (Россия) – 604

* - положение в предыдущем рейтинге