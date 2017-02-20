Кравчук потерял десять позиций в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов сохранил 48-е место в обновленном рейтинге ATP. Он остается лучшим среди россиян. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP
Положение на 20 февраля
1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 11 540
2 (2). Джокович (Сербия) – 9825
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5695
4 (4). Раонич (Канада) – 4930
5 (5). Нишикори (Япония) – 4730
6 (6). Надаль (Испания) – 4115
7 (7). Чилич (Хорватия) – 3410
8 (8). Тим (Австрия) – 3375
9 (9). Федерер (Швейцария) – 3260
10 (11). Гоффен (Бельгия) – 3245...
48 (48). ХАЧАНОВ (Россия) – 904...
61 (54). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 790...
64 (60). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 779...
87 (87). ЮЖНЫЙ (Россия) – 631...
95 (85). КРАВЧУК (Россия) – 604
* - положение в предыдущем рейтинге