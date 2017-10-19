Киргиос проиграл Бемельмансу во втором круге в Антверпене

Австралиец Ник Киргиос в трех сетах уступил хозяину корта Рубену Бемельмансу во втором круге турнира ATP в Антверпене. Следующим соперником Бемельманса станет португалец Жоау Соуза.

Немец Седрик-Марсель Штебе из-за травмы не сумел доиграть матч первого круга против еще одного бельгийца Стива Дарсиса, которому теперь предстоит встретиться с испанцем Давидом Феррером.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 589 185 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бемельманс (Бельгия) – Киргиос (Австралия, 3, WC) – 6:7 (3:7), 6:3, 6:3

Первый круг

Дарсис (Бельгия) – Штебе (Германия) – 4:6, 6:4, 1:0 отказ 2-го игрока