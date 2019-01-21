Кафельников поблагодарил за поздравления с включением в Зал славы тенниса

Бывшая первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников, включенный в Зал славы тенниса в Ньюпорте, в своем Твиттере поблагодарил за поздравления с этим событием.

- Друзья! Огромное спасибо за ваши поздравления. Огромнейшая честь для меня быть включенным в Зал теннисной славы, - написал спортсмен. - Для любого профессионального атлета это последний "Эверест" в карьере, которого очень хочется добиться. Безумно рад, что мне это удалось. Ваш Евгений Кафельников.

Друзья!Огромное спасибо за ваши поздравления.Огромнейшая честь для меня быть включённым в "Зал теннисной славы @TennisHalloFame ".Для любого проф.атлета-это последний "Эверест" в карьере,которого очень хочется добиться.Безумно рад,что мне это удалось👊.Ваш Евгений Кафельников❤️ – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 21 января 2019 г.

Сегодня Кафельников был включен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (штат Род-Айленд, США). Он является победителем Roland Garros (1996 года) и Australian Open (1999), олимпийским чемпионом Сиднея-2000 и обладателем Кубка Дэвиса-2002. С 3 мая по 13 июня 1999 года он возглавлял рейтинг АТР.

Зал славы был основан в 1954 году. Кафельников стал вторым россиянином, который был включен в этот зал, после Марата Сафина.