Бывшая первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников включен в Зал славы тенниса в Ньюпорте, сообщает пресс-служба организации. Также в этом году в зал войдут китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс. Церемония включения пройдет 20 июля.

Кафельников является победителем Roland Garros (1996 года) и Australian Open (1999), олимпийским чемпионом Сиднея-2000 и обладателем Кубка Дэвиса-2002. С 3 мая по 13 июня 1999 года он возглавлял рейтинг АТР.

Зал славы был основан в 1954 году. Кафельников стал вторым россиянином, который был включен в этот зал, после Марата Сафина.