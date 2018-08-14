Хачанов вышел во второй круг турнира в Цинциннати

Россиянин Карен Хачанов в матче первого круга на турнире в Цинциннати в трех сетах победил испанца Альберта Рамос-Виньоласа – 2:6, 6:3, 6:2.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 5 669 360 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен ХАЧАНОВ (Россия) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – 2:6, 6:3, 6:2
Мариуш Копил (Румыния, Q) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:4, 6:2
Робин Хаасе (Голландия) – Филип Краинович (Сербия) – 4:6, 6:2, 6:3
Чон Хен (Корея) – Джек Сок (США) – 2:6, 6:1, 6:2
Милош Раонич (Канада) – Душан Лайович (Сербия, Q) – 6:3, 6:3
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