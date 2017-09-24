Гойовчик обыграл Пэра в финале турнира в Метце, выиграв свой первый турнир ATP в карьере

Немец Петер Гойовчик обыграл француза Бенуа Пэра в финале турнира в Метце. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 7 минут.
Отметим, что это первый титул на турнирах ATP для Гойовчика в карьере. Он ранее также не играл в финалах соревнований уровнем выше челленджеров. В обновленном рейтинге ATP он войдет в топ-70.
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 482 060 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Гойовчик (Германия, Q) – Пэр (Франция, 7) – 7:5, 6:2
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