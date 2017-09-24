Гойовчик обыграл Пэра в финале турнира в Метце, выиграв свой первый турнир ATP в карьере

Немец Петер Гойовчик обыграл француза Бенуа Пэра в финале турнира в Метце. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 7 минут.

Отметим, что это первый титул на турнирах ATP для Гойовчика в карьере. Он ранее также не играл в финалах соревнований уровнем выше челленджеров. В обновленном рейтинге ATP он войдет в топ-70.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 482 060 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Гойовчик (Германия, Q) – Пэр (Франция, 7) – 7:5, 6:2