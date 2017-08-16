Феррер, Басилашвили и Карреньо Буста вышли во второй круг турнира в Цинциннати

Испанец Давид Феррер переиграл американца Стива Джонсона в матче первого круга турнира в Цинциннати. Также во второй круг пробились француз Адриан Маннарино​, испанец Пабло Карреньо Буста, грузин Николоз Басилашвили, американец Джаред Дональдсон и японец Юити Сугита.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 973 120 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маннарино (Франция) - Хаасе (Голландия) - 2:6, 7:6 (10:8), 6:2

Карреньо Буста (Испания, 11) - Лоренци (Италия) - 6:3, 6:3

Басилашвили (Грузия) - Чорич (Хорватия) - 6:3, 7:6 (7:5)

Дональдсон (США, WC) - Баутиста Агут (Испания, 12) - 7:6 (7:5), 6:3

Сугита (Япония) - Сок (США, 13) - 7:5, 6:4

Феррер (Испания) - Джонсон (США) - 6:1, 5:7, 6:3