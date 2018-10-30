Федерер отказался играть выставочный матч в Саудовской Аравии. Верятно, из-за убийства журналиста

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался принимать участие в выставочном матче в Джедде (Саудовская Аравия), сообщает Sports Illustrated. Вероятно, его отказ связан с ситуацией вокруг убийства журналиста Джамала Хашогги. Он был убит в консульстве Саудовской Аравии в Турции.

На вопрос, предлагали ли ему сыграть в выставочном матче, Федерер ответил: "Да, со мной тоже связывались". На вопрос, почему он отказался, теннисист ответил уклончиво: "Я не хочу играть там в настоящий момент. Так что я принял это решение очень быстро".

Два лидера рейтинга ATP - Рафаэль Надаль и Новак Джокович - все же сыграют в Джедде. Оба они заявили, что предложение им поступило давно, и они согласились на него до трагедии в консульстве.