Федерер - о реформе Кубка Дэвиса: "Мне грустно, что турнир не будет прежним, но надо дать им шанс"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался по поводу реформы Кубка Дэвиса. По его мнению, турнир уже никогда не будет прежним, однако стоит посмотреть, что из этого получится.

– Федерации нет дела до нас, да, мы вроде как там присутствовали, но на самом деле нас там не было, – приводит Tennis World USA слова Федерера. - Они решили это сделать. Я все еще немного удивлен и мне грустно, что Кубок Дэвиса никогда больше не будет прежним. Но в то же время – я за инновации. Нужно дать им шанс. Интересно посмотреть, как это будет работать.

ITF проголосовала за смену формата Кубка Дэвиса. На заседании в Орландо необходимо было получить две трети голосов для смены формата турнира. За перемены высказался 71 процент.

Кубок Дэвиса существует уже 118 лет. С сезона-2019 у Кубка Дэвиса появится финальная неделя с участием 18 команд. Они будут поделены на группы, в которых определится восьмерка четвертьфиналистов. Каждый матч будет состоять из двух одиночных поединков и парной комбинации. Все встречи будут играться в формате трех сетов.