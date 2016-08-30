Евгений Кафельников: "Сегодня игрокам проще решиться на участие в St. Petersburg Open"

Генеральный менеджер St. Petersburg Open по работе с игроками и вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников рассказал, что игрокам проще решиться на участие в петербургском турнире из-за облегченного выхода в основную сетку, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Соревнование пройдет с 19 по 25 сентября.

– В квалификации стало меньше участников, но сам уровень турнира вырос. Это связанные события? Вы сознательно отдали wild card только российским теннисистам?

– Что касается уменьшения числа игроков в квалификации – это решение было принято на общем собрании всех промоутеров и директоров турниров, – сказал Кафельников. – Нужно было минимизировать расходы на игроков в квалификации и улучшить их качество. Чтобы выйти в основную сетку, сейчас нужно выиграть всего два матча. Игрокам, которые имеют шанс пройти квалификацию, проще решиться на участие в турнире.

Что касается St. Petersburg Open, мы решили, что на российских турнирах их должны получить российские игроки. У нас их получили Саша Бублик, Женя Донской, который пока находится за гранью основной сетки. Хотя мы надеемся, что он все-таки сможет попасть на турнир без wild card. Прямо перед стартом St. Petersburg Open состоятся матчи Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном. Многие ребята физически не смогут сыграть в квалификации. Надеемся, что удастся отдать wild card кому-то из них.

Третий wild card мы отдали федерации – Шамиль Тарпищев попросил за Рублева.