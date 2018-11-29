"Это была заноза в заднице". Тим про военную службу

Австриец Доминик Тим рассказал о своем опыте прохождения военной службы. По словам теннисиста, у него были некоторые привилегии, так как он спортсмен.

- Я не самый большой поклонник военной службы, - приводит Tennis World USA слова Тима. - Честно говоря, это было занозой в задницу на протяжении всех четырех недель. Да, мне повезло, что я спортсмен и получил некие привилегии. И вместо шести месяцев находился там всего четыре недели. Тем не менее это однозначно не пошло на пользу мне накануне старта следующего сезона. В общем, мне не понравилось.

Тим - победитель 11 турниров ATP в одиночном разряде и бывшая четвертая ракетка мира в одиночном рейтинге.