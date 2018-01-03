Джокович в январе станет участником двух выставочных турниров

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович, который продолжает восстановление от травмы, на своем официальном сайте сообщил, что в январе он станет участником двух выставочных турнирах. Соревнования пройдут в Австралии 10-12 января.

Напомним, Джокович не участвовал в турнирах ATP с июля 2017 года. В декабре он принял решение пропустить турнир в Дохе из-за болей в локте.

Решение о том, выступит ли Джокович на Australian Open, будет принято после завершения выставочных турниров. Старт первого в сезоне турнира "Большого шлема" состоится 15 января.