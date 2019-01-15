Донской вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Евгений Донской пробился во второй круг Australian Open. Россиянин в четырех сетах одолел серба Ласло Джере. Соперник Донского определится в матче еще одного представителя Сербии Филипа Краиновича и итальянца Марко Чеккинато, "посеянного" под номером 17.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Евгений Донской (Россия) - Ласло Джере (Сербия) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5)

Чон Хен (Корея, 24) - Брэдли Клан (США) - 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4