Димитров опередил Халеп в борьбе за звание спортсмена года на Балканах

Третья ракетка Григор Димитров из Болгарии получил награду как лучший спортсмен Балкан в 2017 году, информирует tennisworldusa.org. В споре за это звание он обошел румынку Симону Халеп. Третьим стал легкоатлет Рамиль Гулиев.

Лучшего спортсмена определяли новостные агентства с Балкан. Напомним, что Димитров в 2017 году выиграл турнир в Брисбене, турнир в Цинциннати и итоговый турнир года в Лондоне.

– Хорошая работа дает хорошие результаты, – отметил Димитров. – Настойчивость, уверенность и преданность делу всегда окупаются. Этот год получил сильным и особенным для меня и моей команды. Хочу поблагодарить мою семью и команду. А также тех, кто верил и поддерживал меня как в трудные, так и в хорошее времена.