Денис Шаповалов: "Стоит чуть о себе возомнить, семья сразу ставит на место"

Русский канадец Денис Шаповалов, завершивший борьбу на турнире в Санкт-Петербурге на стадии четвертьфинала, рассказал о своем воспитании.

- Все, что у меня есть в этой жизни, все благодаря родителям. Они воспитывали меня как русские родители - строго, но в то же время в большой любви. Сейчас, когда я вдруг начинаю думать, что уже стал кем-то они мне сразу по голове дают и на место ставят. То, что семья такая заботливая, очень помогает. И брат меня очень сильно любит и очень помогает. Лучшей семьи я не мог попросить.

- Неужели бывает, что вы зазнаетесь?

- Не особо. Но как только мама считает, что я чуть-чуть о себе возомнил, мама мне сразу говорит и на место ставит. Она считает, что у меня даже походка меняется. Мол, начинаю ходить, как Федя. (Роджер Федерер. - Прим "СЭ".)