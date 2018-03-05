Дель Потро поднялся на восьмое место в рейтинге ATP, Рублев - 31-й

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро после победы на турнире в Акапулько поднялся на восьмое место в рейтинге ATP.
Лидирует в рейтинге швейцарец Роджер Федерер. Лучшим из россиян является Андрей Рублев, который расположился на 31-м месте.
Рейтинг ATP
Положение на 5 марта
1 (1*). Роджер Федерер (Швейцария) – 10060 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9460
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4870
4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4635
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4540
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3810
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280
8 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 3200
9 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3080
10 (8). Джек Сок (США) – 2650…
31 (32). Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 1433…
41 (41). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 1235…
57 (52). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 924…
76 (74). Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 707…
95 (94). Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 604
*– положение в предыдущем рейтинге