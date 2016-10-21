Даниил Медведев: "Мне постоянно поступают угрозы после игр"

Даниил Медведев подчеркнул, что регулярно получает угрозы в социальных сетях после матчей. В пятницу Элина Свитолина после поражения от Светланы Кузнецовой в полуфинале "Кубка Кремля" заявила, что получила угрозы перед игрой в свой адрес.

- Угрозы после игр поступают постоянно, - цитирует Медведева "Р-Спорт". - Уже даже сейчас после этого матча поступили. Я серьезно - в связи с тем, что проиграл. Я не знаю, чем они занимаются – ставками или нет. Скорее всего, да, но они не пишут, что на меня поставили, они просто пишут угрозы. Пишут все, что захотят. Я их просто блокирую.

Медведев сегодня уступил Стефану Роберу в четвертьфинале "Кубка Кремля".