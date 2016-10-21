Свитолина утверждает, что ей угрожали перед полуфиналом "Кубка Кремля" против Кузнецовой

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что ей угрожали перед матчем 1/2 финала "Кубка Кремля" против Светланы Кузнецовой. Поединок состоялся сегодня и завершился победой россиянки - 6:1, 6:7 (2:7), 6:4.
- Если честно, психологически этот турнир для меня очень тяжелый. Вчера было очень много плохих сообщений, каких-то угроз, если я выиграю. Не знаю почему, - цитирует "Р-Спорт" Свитолину. - Бывают, конечно, некоторые люди, которые занимаются ставками. Если честно, вчера вечером это было чересчур. У меня есть человек, который занимается этим, но он просто не успевал это все удалять. Я не знаю, кто были эти люди. Организация здесь очень хорошая, но я не знаю, вернусь ли я в Москву в следующем сезоне. В конце года - и такой удар, можно сказать.
Обычно после проигрыша такое случается, но перед матчем никогда не было. Еще после моей первой пресс-конференции в самом начале турнира тоже были сообщения. Это было все связано с политикой, конечно. Я не думаю, что в чем-то виновата. Очень тяжело психологически после такого. Я выхожу играть в теннис, для меня главная задача – показать хорошую игру и выиграть матч. И это очень обидно, конечно.
После матча всем приходят такие сообщения, но после игры меня это не волнует, потому что уже есть результат. Но если люди пишут, что знают, где я живу, в каком отеле…. Тяжело. Я старалась ограничить себя от этого. Но так получилось, что я увидела эти сообщения.
ladafan
пропаганда)))) а нас РАТЬ!!!
21:38
Garik20002
обиделась мышка, написала в норку. причём сама себе
21:33
США - лучшая страна в мире!
Святой92, с твоими мозгами тебе угрожать может только коррекционная школа:)
21:27
survival
Святой92_________Я тебе могу предоставить тыщу смсок, что ты мне миллион должен- ты поверишь?
21:15
survival
27Hoax__________Она приехала за баблом сюда. Она его получит. А приколы с угрозами теперь для укросми.
21:12
Святой92
СМСки в студию,а то понимаете ли удаляла сразу.Предъявила бы куда нужно.Я тоже могу сказать,что мне хохлы каждый день угрожают.
21:06
blinkers
бред. откуда у людей ее телефон. да и по идее, перед ответственным матчем, она телефон не отлючает? или сидит в сети и лайкается там? смкси читать - прошлый век. Инстаграммы и прочее не дошло еще до украинки, похоже.
21:02
Айртон
Дисквалифицировать теннисную федерацию надо, вслед за легкоатлетами и параолимпийцами.) Если не могут по людски работать.) А сделать это - раз плюнуть!)
20:57
цска 19781978
27Hoax Согласен.
20:56
Thomas_Boy
NBAH ________ Ой чем это пахнет, Том надо сменить сыночку подгузник!!! __________ Воняет от тебя, а подгузник менять почему-то ребенку... Странно.
20:55
Andersen32
Она, что не знала куда ехала? Страна-агрессор не прощает выигрыш у братухи Уильямс в Рио, а баблосы не малые были загружены на братана.
20:54
NBAH
Ой чем это пахнет, Том надо сменить сыночку подгузник!!!
20:51
27Hoax
Идиоты!!! Нет бы поддержать девчонку, молодец ,не побоялась майданутых, приехала, а они... уроды!!!
20:50
Anz12
дожились...угрозы теннисистке... вся эта пропаганда на тв, к сожалению, выливается в такие позорные вещи.
20:48
NBAH
Нужно как-то объяснить причину появления на кубке Кремля "там" . А теперь прям вообще ой-ой-ой ата-та обидели украинку. Зачем вообще приезжала, даешь кубок бандерышухевича
20:46
Thomas_Boy
Что еще ждать от людей, которым каждый день вдалбливают в голову, что украинцы - наши враги?
20:45
+-=0
тарпищевская мафия
20:42
США - лучшая страна в мире!
bep77, попробуй выйти на матч, перед которым, например, ты получил сообщения - "выиграешь - из Москвы не уедешь". или "выиграешь - переломаем ноги". Как ты думаешь, будет на тебя такая ситуация давить? Страна быдла и гопников, как обычно
20:41
bep77
А братом тебя не называли? Было так: выигрывает она тай-брейк и тут вспоминает смс-угрозу! И, конечно, эта мысль заставила её, опасаясь за свою жизнь, проигрывать третий сет! Четыре гейма выигрались как-то сами, она не хотела... И, конечно, она чувствовала противостояние российской государственной допинг-системы, которая просто вязала её по рукам и ногам!
20:38