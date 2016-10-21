Свитолина утверждает, что ей угрожали перед полуфиналом "Кубка Кремля" против Кузнецовой

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что ей угрожали перед матчем 1/2 финала "Кубка Кремля" против Светланы Кузнецовой. Поединок состоялся сегодня и завершился победой россиянки - 6:1, 6:7 (2:7), 6:4.

- Если честно, психологически этот турнир для меня очень тяжелый. Вчера было очень много плохих сообщений, каких-то угроз, если я выиграю. Не знаю почему, - цитирует "Р-Спорт" Свитолину. - Бывают, конечно, некоторые люди, которые занимаются ставками. Если честно, вчера вечером это было чересчур. У меня есть человек, который занимается этим, но он просто не успевал это все удалять. Я не знаю, кто были эти люди. Организация здесь очень хорошая, но я не знаю, вернусь ли я в Москву в следующем сезоне. В конце года - и такой удар, можно сказать.

Обычно после проигрыша такое случается, но перед матчем никогда не было. Еще после моей первой пресс-конференции в самом начале турнира тоже были сообщения. Это было все связано с политикой, конечно. Я не думаю, что в чем-то виновата. Очень тяжело психологически после такого. Я выхожу играть в теннис, для меня главная задача – показать хорошую игру и выиграть матч. И это очень обидно, конечно.

После матча всем приходят такие сообщения, но после игры меня это не волнует, потому что уже есть результат. Но если люди пишут, что знают, где я живу, в каком отеле…. Тяжело. Я старалась ограничить себя от этого. Но так получилось, что я увидела эти сообщения.