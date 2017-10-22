Цонга выиграл турнир в Антверпене

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга в финале турнира АТР в Антверпене обыграл аргентинца Диего Шварцмана - 6:3, 7:5. Поединок продлился 1 час 34 минуты.
Отметим, Цонга выиграл 16-й турнир АТР в одиночном разряде в своей карьере и четвертый в этом сезоне. 15 из 16 победы были на харде, 11 из них - в закрытых помещениях.
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 589 185 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Цонга (Франция, 2, WC) - Шварцман (Аргентина, 4) - 6:3, 7:5
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