19:10 | Теннис — ATP

Цонга выиграл турнир в Антверпене


Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга в финале турнира АТР в Антверпене обыграл аргентинца Диего Шварцмана6:3, 7:5. Поединок продлился 1 час 34 минуты.

Отметим, Цонга выиграл 16-й турнир АТР в одиночном разряде в своей карьере и четвертый в этом сезоне. 15 из 16 победы были на харде, 11 из них - в закрытых помещениях.  

Антверпен (Бельгия) 

Турнир ATP European Open 

Призовой фонд 589 185 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

Цонга (Франция, 2, WC) - Шварцман (Аргентина, 4) - 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/Antwerpen/2017/

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