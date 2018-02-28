Циципас одержал волевую победу над Кольшрайбером в Дубае

Грек Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Дубае. Со счетом 4:6, 6:3, 6:4 он переиграл немца Филиппа Кольшрайбера. Циципас выполнил восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. В четвертьфинале Циципас встретится с победителем пары Малек Жазири – Робин Хаасе.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 623 485 долларов

Открытые корты, хард



Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, WC) - Филипп Кольшрайбер (Германия, 6) - 4:6, 6:3, 6:4