19:35 28 февраля | Теннис — ATP

Циципас одержал волевую победу над Кольшрайбером в Дубае


Грек Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Дубае. Со счетом 4:6, 6:3, 6:4 он переиграл немца Филиппа Кольшрайбера. Циципас выполнил восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. В четвертьфинале Циципас встретится с победителем пары Малек ЖазириРобин Хаасе

Дубай (ОАЭ) 

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 623 485 долларов 

Открытые корты, хард
 
Одиночный разряд 

Второй круг 

Стефанос Циципас (Греция, WC) - Филипп Кольшрайбер (Германия, 6) - 4:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/dubai/2018/

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