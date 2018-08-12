Чуда не произошло: Хачанов проиграл Надалю в Торонто

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в полуфинале турнира АТР в Торонто обыграл россиянина Карена Хачанова - 7:6 (7:3), 6:4. Игра началась на 2 часа позже запланированного времени из-за дождя. Это не помешало испанцу, который на победу потратил 1 час 51 минуту.

Надаль в финале сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. В полуфинале 19-летний грек выбил южноафриканца Кевина Андерсона.

Торонто (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 5 315 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 7:6 (7:3), 6:4