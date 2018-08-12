07:07 | Теннис — ATP

Чуда не произошло: Хачанов проиграл Надалю в Торонто


Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в полуфинале турнира АТР в Торонто обыграл россиянина Карена Хачанова7:6 (7:3), 6:4. Игра началась на 2 часа позже запланированного времени из-за дождя. Это не помешало испанцу, который на победу потратил 1 час 51 минуту.

Надаль в финале сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. В полуфинале 19-летний грек выбил южноафриканца Кевина Андерсона.

Торонто (Канада) 

Турнир ATP Rogers Cup 

Призовой фонд 5 315 025 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Рафаэль Надаль (Испания) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 7:6 (7:3), 6:4

К комментариям
1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ