Чуда не произошло: Хачанов проиграл Надалю в Торонто

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в полуфинале турнира АТР в Торонто обыграл россиянина Карена Хачанова - 7:6 (7:3), 6:4. Игра началась на 2 часа позже запланированного времени из-за дождя. Это не помешало испанцу, который на победу потратил 1 час 51 минуту.
Надаль в финале сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. В полуфинале 19-летний грек выбил южноафриканца Кевина Андерсона.
Торонто (Канада)
Турнир ATP Rogers Cup
Призовой фонд 5 315 025 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 7:6 (7:3), 6:4
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