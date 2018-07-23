Чеккинато вошел в топ-10 чемпионской гонки ATP

Сегодня, 23 июля, на официальном сайте ATP был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки организации. Первое место в нем продолжает занимать испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер располагается на второй строчке. Третью позицию занимает немец Александр Зверев.

В десятку лучших вошел итальянец Марко Чеккинато – после победы на турнире в Умаге он поднялся с 15-го на 10-е место. Лучшим среди россиян является Карен Хачанов – он опустился с 21-й на 22-ю позицию.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 23 июля

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 5760 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 4020

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 3585

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3380

5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 3355

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 2995

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 2915

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2820

9 (9). Джон Изнер (США) – 1500

10 (15). Марко Чеккинато (Мексика) – 1631…

23. (22). Карен Хачанов (Россия) – 1045…

40 (40). Даниил Медведев (Россия) – 717…

74 (83). Андрей Рублев (Россия) – 485…

82 (89). Евгений Донской (Россия) – 445

*положение в предыдущем рейтинге