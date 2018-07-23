Чеккинато вошел в топ-10 чемпионской гонки ATP

Сегодня, 23 июля, на официальном сайте ATP был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки организации. Первое место в нем продолжает занимать испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер располагается на второй строчке. Третью позицию занимает немец Александр Зверев.
В десятку лучших вошел итальянец Марко Чеккинато – после победы на турнире в Умаге он поднялся с 15-го на 10-е место. Лучшим среди россиян является Карен Хачанов – он опустился с 21-й на 22-ю позицию.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 23 июля
1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 5760 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 4020
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 3585
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3380
5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 3355
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 2995
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 2915
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2820
9 (9). Джон Изнер (США) – 1500
10 (15). Марко Чеккинато (Мексика) – 1631…
23. (22). Карен Хачанов (Россия) – 1045…
40 (40). Даниил Медведев (Россия) – 717…
74 (83). Андрей Рублев (Россия) – 485…
82 (89). Евгений Донской (Россия) – 445
*положение в предыдущем рейтинге