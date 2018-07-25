Андрей Ольховский: "Южный сыграл лучший матч в истории российского тенниса

Бывший теннисист Андрей Ольховский, комментируя заявление Михаила Южного об окончании карьеры, заявил, что тот в свое время сыграл лучший матч в истории российского тенниса. В финале Кубка Дэвиса-2002 против Франции Южный принес России решающее очко, победив Поля-Анри Матье, уступая по сетам 0-2.

– Михаил – один из лучших теннисистов, которые были в России, – сказал Ольховский. – И именно его матч против Матье в Кубке Дэвиса-2002 с Францией, на мой взгляд, является самым запоминающимся в российском теннисе. Ему будет не хватать тенниса. И пусть он и объявил об окончании карьеры, но через полгода-год, мне кажется, Михаил может вернуться и играть турниры по ветеранам или сделать теннисную академию.

– Есть ли, на ваш взгляд, шансы, что он вернется в профессиональный теннис?

– Сложно сказать, ему все-таки 36 лет, и после перерыва ему будет очень сложно вернуться.

– Не поздно ли уходит Михаил?

– Нет, если у него есть порох в пороховницах, о чем говорит и его последняя победа в Атланте, то почему поздно? К тому же многие спортсмены только мечтают о том месте, которое Михаил сейчас занимает в классификации. И посмотрим, как он выступит на предстоящих турнирах. Думаю, что он мог бы еще поиграть. (Петр ГРИГОРЕНКО)