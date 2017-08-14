21 августа Надаль вновь станет первой ракеткой мира

Отказ Роджера Федерера выступить на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати означает, что 21 августа Рафаэль Надаль, на данный момент стоящий вторым, возглавит рейтинг ATP. Испанец поднимется на первое место в мировой классификации через девять лет и три дня после того, как 18 августа 2008-го впервые стал первой ракеткой мира. Всего Надаль провел на вершине мирового рейтинга 141 неделю, 56 из них – подряд. В последний раз майоркинец занимал первую строчку с 23 июня по 6 июля 2014 года.

Британец Энди Маррэй, возглавляющий классификацию с ноября прошлого года, проводит сезон-2017 не лучшим образом и не играет после Уимблдона из-за травмы.