21 августа Надаль вновь станет первой ракеткой мира

Отказ Роджера Федерера выступить на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати означает, что 21 августа Рафаэль Надаль, на данный момент стоящий вторым, возглавит рейтинг ATP. Испанец поднимется на первое место в мировой классификации через девять лет и три дня после того, как 18 августа 2008-го впервые стал первой ракеткой мира. Всего Надаль провел на вершине мирового рейтинга 141 неделю, 56 из них – подряд. В последний раз майоркинец занимал первую строчку с 23 июня по 6 июля 2014 года.
Британец Энди Маррэй, возглавляющий классификацию с ноября прошлого года, проводит сезон-2017 не лучшим образом и не играет после Уимблдона из-за травмы.
Долго наблюдал за идиотами на эт
Зверев в январе и августе это две большие разницы, он растёт, а мелкобрит деградирует
09:09 15 августа
Nick280881
Маррэй в этом году очень плох, спору нет, как и Джокович. Из-за травм. То же самое было у Надаля и Федерера в прошлом году, так что не надо злорадствовать.
21:51 14 августа
Nick280881
На самом деле, фаворит в борьбе за первое место по итогам года, все равно Федерер, даже если пропустит US Open не дай Бог. Он осенью, в отличие от Надаля, всегда здорово играет. А остальные уж больно далеко в Чемпионский гонке.
21:46 14 августа
Nick280881
Если интересно, то посмотри их матч на Australian Open в этом году. Там Сашу развивали, как первоклассника.))
21:42 14 августа
Долго наблюдал за идиотами на эт
Скоро дутая звездень и из десятки вылетит, ещё хотелось бы посмотреть, как он со Зверем сыграет)))
20:56 14 августа