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15:35 | ПЛАВАНИЕ

Вятчанин получил от FINA разрешение выступать за сборную США


Пловец Аркадий Вятчанин сообщил, что получил от Международной федерации плавания (FINA) разрешение представлять США на международных соревнованиях. Он также добавил, что у него осталось неприятное ощущение от завершения этой истории.

Напомним, что 33-летний спортсмен ранее получил гражданство США. В 2013 году из-за конфликта с Всероссийской федерацией плавания он отказался выступать за Россию. Пловец даже получил гражданство Сербии, но так ни разу и не выступил под флагом этой страны. На Олимпийских играх-2008 Вятчанин выиграл две бронзовые медали.

– Я наконец-то получил разрешение от FINA выступать под флагом США на международных соревнованиях. Несмотря на то, что я ожидал завершения этой процедуры без проблем, осталось неприятное ощущение, – говорится в письме Вятчанина главе Всемирной ассоциации тренеров по плаванию Джону Леонарду, которое цитирует swimvortex.com. – Если бы мне дали шанс представлять Сербию, это способствовало бы развитию плавания на Балканах, где национальные федерации не могут похвастать большими бюджетами и не имеют большого влияния на решения FINA.

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