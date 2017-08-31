Вятчанин получил от FINA разрешение выступать за сборную США

Пловец Аркадий Вятчанин сообщил, что получил от Международной федерации плавания (FINA) разрешение представлять США на международных соревнованиях. Он также добавил, что у него осталось неприятное ощущение от завершения этой истории.

Напомним, что 33-летний спортсмен ранее получил гражданство США. В 2013 году из-за конфликта с Всероссийской федерацией плавания он отказался выступать за Россию. Пловец даже получил гражданство Сербии, но так ни разу и не выступил под флагом этой страны. На Олимпийских играх-2008 Вятчанин выиграл две бронзовые медали.

– Я наконец-то получил разрешение от FINA выступать под флагом США на международных соревнованиях. Несмотря на то, что я ожидал завершения этой процедуры без проблем, осталось неприятное ощущение, – говорится в письме Вятчанина главе Всемирной ассоциации тренеров по плаванию Джону Леонарду, которое цитирует swimvortex.com. – Если бы мне дали шанс представлять Сербию, это способствовало бы развитию плавания на Балканах, где национальные федерации не могут похвастать большими бюджетами и не имеют большого влияния на решения FINA.