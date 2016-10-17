Сергей Колмогоров: "Решил подать заявку на участие в выборах на пост главного тренера сборной России"

Главный тренер сборной России Сергей Колмогоров заявил, что будет бороться за занимаемый пост. Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) назвала установленные министерством спорта критерии, которым должен соответствовать кандидат на пост главного тренера сборной России по плаванию и плаванию на открытой воде.

– Я решил подать заявку на участие как кандидат на пост главного тренера, – цитирует "Р-Спорт" Колмогорова. – Хочу отметить, что речь идет только о работе со сборной России по плаванию в бассейне.