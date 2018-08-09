Сальников - про чемпионат Европы: "Никого не хочу выделять, у нас все герои"

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил, что сборная России выступала на чемпионате Европы с азартом и горящими глазами. По его словам, спортсмены являются настоящими героями.

Сегодня в Глазго завершился чемпионат Европы по плаванию. Сборная России с 26 медалями (десять золотых, десять серебряных и шесть бронзовых) победила в общекомандном зачете соревнований.

- 26 медалей, лучшее выступление за историю отечественного плавания. Есть рекорды мира, Европы и России. Казалось бы, чего еще нужно, но нужно еще больше рекордов, - цитирует ТАСС Сальникова. - Тот задел, который сделали наши спортсмены, будет отправной точкой на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Команда выступала с азартом, на подъеме, у всех горели глаза.

Конечно, очень здорово, что в первый день наша эстафета дала зажигательный импульс, и дальше процесс пошел по возрастающей. Последняя эстафета поставила восклицательный знак, еще и девчонки поразили на тех дистанциях, где раньше у нас не было медалей. Никого не хочу выделять, у нас все герои. Хотел бы отметить работу тренерского штаба, массажистов, врачей, а также родителей спортсменов, которые когда-то отдали их в плавание и сейчас наверняка счастливы.

Всем спасибо за поддержку, я очень горд, что мы смогли это сделать. Ребята доставили удовольствие всем, кто болел за нашу команду на протяжении всего чемпионата.