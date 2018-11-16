Морозов снова победил на этапе Кубка мира, Ефимова - вторая

Россиянин Владимир Морозов победил во второй день седьмого этапа Кубка мира в Сингапуре на дистанции 100 м вольным стилем. Его результат 44,95 секунды, что является рекордом Кубка мира.

Вторым стал австралиец Кайл Чалмерс (45,54), третьим - американец Блэйк Пирони (46,26).

Россиянка Юлия Ефимова стала второй на дистанции 100 м брассом с результатом 1 минута 3,58 секунды. Первое место заняла Алия Аткинсон из Ямайки (1.02,74), третье - россиянка Виталина Симонова (1.05,53).

Россиянин Кирилл Пригода стал вторым на дистанции 50 м брассом (26,01). Победил белорус Илья Шиманович (25,95), третьим стал словенец Питер Стивенс (26,09).

Симонова также завоевала бронзу на дистанции 400 м комплексным плаванием (4.43,91). Победу одержала венгерка Катинка Хоссу (4.24,02).