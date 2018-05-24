Майкл Фелпс: "Я мог бы вернуться в спорт, но не буду"

Знаменитый американский пловец Майкл Фелпс сказал, что он в состоянии возобновить карьеру, но не станет этого делать.

- Могу ли я вернуться? Да. Сейчас мне это было бы даже легче сделать, чем в 2014 году. Сейчас я в лучшей форме, чем был тогда, - сказал американец в интервью АР. - Хотел ли бы я побить мировой рекорд? Да. Но я также помню, что я сделал, чтобы подготовиться к Олимпиаде в Рио. Мне пришлось проделать очень серьезную работу, чтобы быть готовым к Играм. Но я не хотел бы, чтобы я о чем-то сожалел через 20 лет. У меня не будет этого. Я могу сказать, что доволен тем, как завершил карьеру. Эти моменты навсегда останутся в моей памяти.

32-летний пловец - самый титулованный спортсмен в истории Олимпиад. В его активе 23 олимпийских золота.