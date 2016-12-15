Лохте станет отцом

Знаменитый американский пловец Райан Лохте сообщил, что его невеста, которой является модель журнала Playboy Кайла Рей Рид, беременна. 32-летний американец, обручившийся с возлюбленной в сентябре, впервые станет отцом.

- Мой новогодний подарок пришел еще в этом году, - написал в своем Instagram Лохте. - Не могу дождаться следующего года! Лучшая новость, которую я когда-либо получал.

Напомним, что спортсмен в начале сентября был отстранен от соревнований на 10 месяцев и оштрафован на 100 тысяч долларов. Во время Олимпийских игр-2016 он вместе с Джеймсом Фейгеном, а также избежавшими в итоге наказания Гуннаром Бенцом и Джеком Конгером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредили имущество на одной из АЗС в Рио-де-Жанейро. За это они выплатили штраф, а чтобы избежать скандала, придумали историю об ограблении. Правда стала известна после просмотра записей, сделанных камерами наблюдения.