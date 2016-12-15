09:08 | ПЛАВАНИЕ

Лохте станет отцом

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Знаменитый американский пловец Райан Лохте сообщил, что его невеста, которой является модель журнала Playboy Кайла Рей Рид, беременна. 32-летний американец, обручившийся с возлюбленной в сентябре, впервые станет отцом. 

- Мой новогодний подарок пришел еще в этом году, - написал в своем Instagram Лохте. - Не могу дождаться следующего года! Лучшая новость, которую я когда-либо получал.

Напомним, что спортсмен в начале сентября был отстранен от соревнований на 10 месяцев и оштрафован на 100 тысяч долларов. Во время Олимпийских игр-2016 он вместе с Джеймсом Фейгеном, а также избежавшими в итоге наказания Гуннаром Бенцом и Джеком Конгером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредили имущество на одной из АЗС в Рио-де-Жанейро. За это они выплатили штраф, а чтобы избежать скандала, придумали историю об ограблении. Правда стала известна после просмотра записей, сделанных камерами наблюдения.

 

My Christmas gift came early this year, can't wait for next year! Best news I've ever received #CLOUD9 #excited #family #love #2017

Фото опубликовано Ryanlochte (@ryanlochte) Дек 14 2016 в 12:17 PST

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