Лохте обручился с моделью американского журнала Playboy

Американский пловец Райан Лохте обручился с моделью Playboy Кайлой Рей Рид. На своей странице в Instagram 32-летний американец опубликовал фотографию с невестой, на руке которой красуется обручальное кольцо с бриллиантом. По словам спортсмена, девушка поддерживала его во время скандала, случившегося на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

– Она была одной из немногих, кто прошел со мной через это, она по-настоящему любит меня, – цитирует Daily Mail Лохте.

Скандал с участием спортсмена и его партнеров по команде разгорелся в Бразилии в середине августа. НОК США сообщил, что Лохте и еще трое пловцов американской сборной были ограблены в Рио-де-Жанейро. Позже выяснилось, что спортсмены не были ограблены. Впоследствии им пришлось заплатить за порчу имущества на АЗС.



По информации издания, Лохте и Рид встречаются с января 2016 года.