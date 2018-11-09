20:01 | Плавание

Идеальная фигура от Юлии Ефимовой. Посмотрите!

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Российская пловчиха Юлия Ефимова в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. 26-летняя спортсменка пожелала подписчикам хорошей пятницы.

Что за выходные без музыки? Всем хорошей пятницы. Ну а мы продолжаем стартовать в Токио, - написала Ефимова.

Пользователи оценили красоту спортсменки:

Очаровашка! - написала calodenia.

- Ох и фигурка, - такой комментарий оставил artemiibronnikov3333.

- Офигенная красотка, - написала gilevalenochka.

Напомним, Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта.

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