Идеальная фигура от Юлии Ефимовой. Посмотрите!

Российская пловчиха Юлия Ефимова в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. 26-летняя спортсменка пожелала подписчикам хорошей пятницы.

- Что за выходные без музыки? Всем хорошей пятницы. Ну а мы продолжаем стартовать в Токио, - написала Ефимова.

Пользователи оценили красоту спортсменки:

- Очаровашка! - написала calodenia.

- Ох и фигурка, - такой комментарий оставил artemiibronnikov3333.

- Офигенная красотка, - написала gilevalenochka.

Напомним, Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта.

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