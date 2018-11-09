Идеальная фигура от Юлии Ефимовой. Посмотрите!

Российская пловчиха Юлия Ефимова в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. 26-летняя спортсменка пожелала подписчикам хорошей пятницы.
- Что за выходные без музыки? Всем хорошей пятницы. Ну а мы продолжаем стартовать в Токио, - написала Ефимова.
Пользователи оценили красоту спортсменки:
- Очаровашка! - написала calodenia.
- Ох и фигурка, - такой комментарий оставил artemiibronnikov3333.
- Офигенная красотка, - написала gilevalenochka.
Напомним, Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта.
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