FINA будет следить за ходом расследования в отношении вице-президента организации

Международная федерация плавания (FINA) готова участвовать в расследовании причастности к коррупционным схемам вице-президента организации Хусейна Аль-Муссаллама. Ранее появилась информация, что Министерство юстиции США подозревает Аль-Мусаллама в коррупции по линии расследования махинаций в ФИФА. Он фигурирует в отчете следователей как доверенное лицо основных фигурантов дела по Ричарду Лаю, который признал свою вину и был осужден за коррупцию в должности функционера ФИФА. Сам Аль-Мусаллам отрицает какую-либо причастность к делу.

– FINA осведомлена о сообщениях СМИ относительно обвинений в адрес вице-президента, – говорится в заявлении FINA. – Хотя это дело напрямую не связано с нами, мы, конечно, будем следить за ситуацией и принимать все меры, которые сочтем необходимыми после различных расследований.